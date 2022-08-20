На сегодня 127 тыс. граждан Украины прибыли в Британию по программе "Номеѕ for Ukraine".

Великобритания еще имеет возможность принимать украинцев, которые временно выехали из своих домов из-за российской агрессии.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

По ее словам, 127 тыс. граждан Украины прибыли в Британию по программе "Ноmеѕ for Ukraine", после регистрации в которой украинцы сразу получают доступ к социальной поддержке.

"Могу сказать, что сейчас и в обозримом будущем нет проблем с финансированием (программы - УНИАН). Есть, и об этом начали сообщать медиа, это общая встревоженность относительно роста стоимости жизни и тарифов в Британии... Но программа продолжается и ее финансовая поддержка продолжается", - сказала Симмонс.

Ранее УНИАН сообщал, что после полномасштабного вторжения России в нашу страну украинцы пересекли государственную границу более 10 миллионов раз. Однако эта статистика не равна количеству беженцев. В это число, вероятнее всего, не входит принудительная депортация граждан на территорию России или Беларуси.

Напомним, в середине июня Институт демографии и социальных исследований поделился статистикой насчет беженцев. Согласно этим данным, с первого дня полномасштабного вторжения и до 10 июня Украину покинули 4,8 млн человек. За аналогичный период в страну вернулись 2 млн граждан. При этом в ООН утверждают, что число украинских беженцев достигло 6,5 млн.

В середине июля Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовал опрос среди граждан нашей страны, которые находятся за рубежом. Результаты показали, что две трети респондентов пока не планируют возвращаться в Украину.

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