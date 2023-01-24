Услуга доступна для людей, усыновивших ребенка или ухаживающих за больным ребенком.

На портале "Дія" запустили запись на бета-тестирование услуги, которая предусматривает подачу заявления на получение государственной помощи для семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Дія" в Telegram.

"Создали новую удобную услугу для отдельных семей с детьми - подать заявление на помощь можно будет на портале "Дія". Сейчас набираем тестировщиков, чтобы проверить и, при необходимости, усовершенствовать сервис. Вместо очередей, ксерокопий и бесконечных поездок в госучреждения - несколько кликов в онлайн", - говорится в сообщении.

К тестированию могут присоединиться: родители, которые усыновили ребенка; люди, которые ухаживают за больным ребенком; люди с инвалидностью с детства и родители детей с инвалидностью; одинокие матери или отцы, которые не находятся в браке.

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Также понадобится электронная подпись: квалифицированная электронная подпись (КЭП) или "Дія.Подпись".

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке (https://t.me/diia_beta_bot?start=home).

Новые важные функции в "Дія"

Как сообщал УНИАН, 4 января в приложении "Дія" вернули возможность получить справку из Государственного реестра вещных прав.

6 января на портале "Дія" добавили один из самых популярных документов для предпринимателей - выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

Также 17 января стало известно, что украинцы вскоре смогут узнавать, какой государственный орган запрашивал их персональные данные.

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