Сегодня в Украине начали тестировать программу для выплаты денег вакцинированным от коронавируса.

Вакцинированы от коронавируса украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификаты в мобильном приложении "Дия". Дело в том, что в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО), которая обеспечивает электронный документооборот в отечественной медицинской отрасли, произошел технический сбой.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Сбой произошел в первый день бета-тестирования программы "єПідтримка", которая предусматривает выплату одной тысячи гривень вакцинированным двумя дозами гражданам. Пользователи среди прочего жалуются, что после идентификации личности и подтверждения согласия для передачи данных в "Дие" не появляются документы о вакцинации. Во второй половине дня в разделе "Услуги" вообще исчез раздел "COVID-сертификаты".

По словам проектного менеджера Минцифры Екатерины Черногоренко, сейчас в ведомстве ждут, когда возобновится работы ЭСЗО. По предварительным данным, она заработает сегодня вечером.

"Учитывая, что сертификаты не сохраняются в "Дие", перезагрузка приложения требует перезапуска сертификатов. Это сделано для безопасности ваших и всех пользователей медицинских данных", - пояснила она.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривень. Выплаты будут происходить в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, получившей название "єПідтримка".

Программа стартует 19 декабря 2021 года и будет действовать программа до 18 декабря 2022 года. За это время воспользоваться этой тысячей гривень смогут все граждане Украины, которые получили две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации (то есть те, кто прививался с февраля 2021 года).

Деньги будут выплачивать на бесплатные виртуальные карты в приложении "действие". Их можно будет потратить на приобретение книг, абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты для путешествий внутри страны. В программе примут участие более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок, их список пока неизвестен.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на реализацию программы.

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Автор: Юрий Годован