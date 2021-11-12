Вскоре обновленная версия приложения будет доступна всем.

Пользователи мобильного приложения "Дия" больше не смогут удалять свои COVID-сертификаты.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дии" в самый неподходящий момент. Так как кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию "удалить сертификат", - сообщил вице-премьер.

По его словам, новая версия приложения сейчас находится на одобрении Google и Apple. Вскоре она станет доступна всем пользователям.

Как сообщал УНИАН, в приложении "Дия" вскоре появятся справки, которые врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации от COVID-19. Кроме того, невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут получить цифровой сертификат о выздоровлении в мобильном приложении.

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Автор: Юрий Годован