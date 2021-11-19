18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

Анонсированная правительством Украины выплата компенсации за вакцинацию от коронавируса может спровоцировать рост цен на услуги в области культуры и спорта.

Такой прогноз озвучил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Forbes.ua.

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По мнению Николайчука, выплата компенсации за вакцинацию не сможет существенно стимулировать потребительский спрос.

Однако, эксперт уверен, что эти деньги могут спровоцировать рост цен на услуги в тех сферах, в которых можно будет потратить полученные выплаты.

По словам Николайчука подорожать могут абонементы спортклубов, билеты на концерты и в кино и т.д. В целом стоимость таких услуг может вырасти на 5-10%, так как эти отрасли страдают от недозагрузки.

"Тысяча гривень – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. Но цены в области культуры и спорта могут вырасти на 5-10%", – отметил он.

Эксперт также отметил, что возможно подорожают услуги авиации и железной дороги.

"В масштабах экономики эти суммы незначительны. По нашим оценкам, влияние программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,2% ВВП", – заметил Николайчук.

Деньги за вакцинацию: что известно о "тысяче Зеленского"

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным.

Автор: Елена Коваленко