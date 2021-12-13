Виртуальные карты открыли более 1 млн украинцев.

Стартует бета-тестирование программы "єПідтримка", предусматривающей выплату одной тысячи гривень за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Читайте такжеТысяча гривень за вакцинацию - как получить через Монобанк: пошаговая инструкция9 декабря банковский сервис Monobank сообщил, что тысяча за вакцинацию (в народе – "Вовина тысяча") может быть оформлена через его банковское приложение. По состоянию на понедельник, 13 декабря, число оформленных виртуальных карт уже превысило 1 млн.

"1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "єПідтримка" и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня", — сообщил Федоров.

К программе уже подключены три банка. Больше всего карт открыли через Monobank — 878,5 тысячи. В "А-банке" открыли 84 тысячи карт, в "Альфа-банке" — 72 тысячи.

Федоров также анонсировал подключение "минимум еще одного большого банка" 13 декабря. Название банка вице-премьер не озвучил.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, сделавшие две прививки от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривен. Выплаты будут происходить в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, получившей название "єПідтримка".

Программа стартует 19 декабря 2021 года и будет действовать до 18 декабря 2022 года. За это время воспользоваться тысячей гривен смогут все граждане Украины, получившие две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации (т.е. прививавшиеся с февраля 2021 года).

Деньги будут выплачиваться на бесплатные виртуальные карты в приложении "Дия". Их можно будет потратить на книги, приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты на поездки внутри страны. В программе примут участие более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок, их перечень пока неизвестен.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на реализацию программы.

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Автор: Анастасия Печенюк