Большинство украинцев считают, что любое предложение денег неприемлемо при мотивировании избирателей "продать" свой голос.

Почти 65% опрошенных украинцев не готовы "продать" свой голос на выборах ни при каких обстоятельствах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в результатах исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, представленных на пресс-конференции.

Отмечается, что более 11% опрошенных сталкивались с попытками подкупа на выборах. Несколько чаще о таких попытках заявляли избиратели с неполным средним образованием (14%). Также о попытках подкупа чаще заявляли проживающие в сельской местности и жители Западной Украины.

Большинство респондентов (54%) заявили, что любое предложение денег будет неприемлемо во время мотивировки избирателей "продать" свой голос.

Однако те, кто считает саму "продажу" голоса реалистичной, называют сравнительно небольшие суммы, которые могут мотивировать людей "продать" свой голос, в частности:

менее 500 грн - 12% респондентов;

от 500 до 1000 грн - 6% опрошенных;

от 1 тыс. до 2 тыс. грн - 3,4% респондентов;

от 2 тыс. до 5 тыс. грн - 1,3%;

более 5000 грн - 3,5%.

"64,5% респондентов заявили, что не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах. Среди тех, кто все-таки потенциально готов "продать" свой голос, самой популярной опцией является вариант проголосовать за того кандидата/партию, которые и так нравятся, но в то же время и получить за это деньги - 25%", - говорится в результатах исследования.

Еще 18% говорят, что все зависит от конкретных обстоятельств, а 13% готовы "продать" голос, когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них лично. Еще 8,5% согласятся в случаях, когда у них попросят об этом люди, которым они доверяют, а 6,3% - если им предложат справедливый размер вознаграждения.

Что касается потенциальной готовности "продать" свой голос, то на Западе таких респондентов меньше: 70% заявили, что ни в коем случае не готовы "продать" свой голос. В то же время на Юге таких 60%.

При этом младшие избиратели чаще проявляли готовность продать голос. Лишь 50% избирателей до 30 лет сказали, что ни в коем случае не готовы "продать" голос. В то же время, среди старших респондентов таких 60-70%.

Абсолютное большинство респондентов на вопрос, почему избиратели соглашаются получить деньги или другое материальное вознаграждение от кандидата/партии в обмен на поддержку на выборах, ответили, что причина в том, что люди бедны, а это дополнительная возможность подзаработать – 82,5%. Еще 65% полагают, что людям все равно за кого голосовать, если им предлагают деньги. Также более половины (56%) указали на то, что люди берут деньги, но голосуют самостоятельно. Еще 37% указали, что люди не хотят отказывать в просьбе друзьям, знакомым, родственникам, соседям, руководству, коллегам.

Относительно "благотворительной" деятельности партий и кандидатов перед выборами мнения респондентов в целом разделились. Так, 42% положительно относятся к предоставлению медицинских препаратов, продуктов, техники, организации досуга и развлечений, благоустройству территорий, помощи армии, церкви, когда это осуществляют субъекты избирательного процесса перед выборами. 51,5% относятся к этому отрицательно.

При этом женщины обычно более положительно относятся к описанному явлению, чем мужчины (46% и 37%). "Также интересно, что более бедные респонденты более негативно относятся к такой форме косвенного подкупа. Прослеживаются и возрастные закономерности. Младшие респонденты чаще положительно относятся к "благотворительной" помощи партий и кандидатов перед выборами, чем пожилые люди", - отмечают социологи.

Читайте такжеМолодежь Украины назвала свой приоритет в жизни

Кроме того, к косвенному подкупу избирателей хуже относятся респонденты, которые уже сталкивались с попытками прямого подкупа.

Также отмечается, что большинство респондентов считают, что в вопросе подкупа избирателей виноваты обе стороны - 62%. Еще 26% считают, что основная ответственность на том, кто инициирует и осуществляет подкуп (кандидат или партия). Только 7% считают, что основным виновником является сам избиратель, продающий свой голос.

"Абсолютное большинство опрошенных считают, что технологии подкупа избирателей влияют на результаты выборов. Так, 33% считают, что такое влияние очень велико, а еще почти 50% - что такое влияние скорее есть. Лишь 3,5% считают, что технологии подкупа избирателей вообще не влияют на результаты выборов", - говорится в опросе.

Половина респондентов поддерживает тезис о том, что подкуп избирателей не только серьезное злоупотребление, но и главная проблема украинских выборов.

Как проводился опрос

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос состоялся по заказу Гражданской сети ОПОРА. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины от 18 лет.

Читайте такжеУкраинцы назвали самые большие препятствия для развития страны

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме временно не контролируемых властями Украины территорий - Автономная Республика Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Полевой этап длился со 2 по 11 ноября. В результате было собрано 2 тыс. 3 анкеты. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5 % – для показателей, близких к 10%.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Таня Поляковская