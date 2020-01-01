В Украине вступил в силу новый Избирательный кодекс: что изменится

Документ начинает действовать за исключением нескольких подпунктов Переходных положений, один из которых вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Сегодня вступил в силу Избирательный кодекс Украины.

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Документ начинает действовать за исключением нескольких подпунктов Переходных положений, один из которых вступит в силу с 1 июля 2020 года. Нормы по осуществлению полномочий органов администрирования и органов ведения Государственного реестра избирателей региональными и территориальными представительствами Центральной избирательной комиссии вступят в силу со дня, следующего за днем принятия Центральной избирательной комиссией решения о начале работы ее региональных и территориальных представительств.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№0978).

В новом кодексе объединены 5 действующих законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября Зеленский вернул в парламент кодекс со своими предложениями.

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, учтя все предложения президента.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс.

Кодексом определено, что выборы народных депутатов осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Предложениями президента предусмотрено, что общегосударственные выборы могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

При этом очередные и внеочередные общегосударственные выборы не могут проводиться одновременно с всеукраинским референдумом, с очередными или внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Право голоса на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют избиратели, проживающие на территории АРК.