По сравнению с июлем 2020 года вдвое выросло количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной для страны проблемой.

Ключевыми проблемами Украины граждане считают агрессию России, безработицу и эпидемию коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта.

Так, ключевыми проблемами страны респонденты считают войну (47%), отсутствие работы, безработицу (37%) и эпидемию коронавируса (35%).

Также 27% опрошенных считают важной проблемой в Украине низкий уровень зарплат и пенсий, 21% - взяточничество и коррупцию во власти, по 19% - некомпетентность власти и повышение тарифов на коммунальные услуги, 16% - невозможность получить качественное медицинское обслуживание.

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По сравнению с июлем 2020 года вдвое выросло количество тех, кто считает эпидемию коронавируса важной проблемой для страны, отметили социологи.

Кроме того, на личном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (38%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (35%). Эпидемию коронавируса личной проблемой считают 25%, войну на востоке Украины - 24%, повышение цен на основные товары и услуги - 23%, отсутствие работы, безработицу - 23%, невозможность получить качественное медицинское обслуживание - 16%, взяточничество и коррупцию во власти - 14%, некомпетентность власти - 13%.

Опрос показал, что с июля 2020 года значительно возросло количество украинцев, которые считают личными проблемами повышение тарифов на ЖКУ и эпидемию.

Кроме того, около трети опрошенных считают, что средства в этом году следует в первую очередь направить на борьбу с коронавирусом и увеличение социальных выплат, пенсий. Лишь 10% за направление государственных денег на повышение зарплат медикам, 8% - на строительство дорог, 4% - на повышение зарплат учителям.

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Как проводился опрос

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В общем методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров