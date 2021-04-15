Рынок труда vs COVID-19. Какие профессии за год пандемии остались в цене

Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сильно ударил по рынку труда. УНИАН разбирался, какие профессии в Украине на сегодня самые востребованные, какие зарплаты предлагают работодатели и какую работу ищут украинцы.

Пандемия и вызванный ею коронакризис нанесли сокрушительный удар по глобальному рынку труда. По данным МОТ, в 2020 году сокращение рабочего времени по сравнению с четвертым кварталом 2019 года составило 8,8 процента. Это эквивалентно потере 255 млн рабочих мест. Показатель примерно в четыре раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Украина, к сожалению, не стала исключением из этого негативного «правила» времени. Согласно данным Госслужбы статистики, в прошлом году уровень безработицы в нашей стране вырос почти до 10%. А по подсчетам Государственной службы занятости, количество работающего населения, в среднем, в 2020 году, по сравнению с 2019-м, сократилось на 663 тысячи человек – до 15,9 млн человек. Причем ситуация не улучшается - в январе текущего года число зарегистрированных безработных превысило 510 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

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Кроме того, в течение января-февраля 2021 года работодателями была подана информация о запланированном массовом сокращении 67 тысяч человек. Особо эта тенденция проявилась в Винницкой (6,5 тысячи), Житомирской (4,3 тысячи), Черниговской (4,1 тысячи), Харьковской (3,7 тысячи) и Полтавской (3,6 тысячи) областях. Из общего количества уволенных 66% составили работники государственного управления и обороны, обязательного социального страхования и 17% работники сферы здравоохранения и предоставления социальной помощи.

Еще один негативный фактор – сокращение количества вакансий. Так, число заявок от работодателей (по состоянию на первое марта) в Государственную службу занятости составило 61 тысячу, что на 20% меньше, чем на эту дату прошлого года.

Где и сколько платят

По данным Госслужбы занятости, средний размер заработной платы штатных работников в феврале текущего года, по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, вырос на 16% и составил 12,5 тысячи гривен. При этом есть существенные региональные диспропорции в оплате труда.

Так, зарплату выше среднего размера получали только работники в Киеве (18,5 тыс грн), Донецкой (13,2 тыс грн) и Киевской (12,7 тыс грн) областях.

Самая высокая заработная плата - в авиационном транспорте (23 тыс грн), в финансовой и страховой сферах (22 тыс грн), в профессиональной, научной и технической сферах (18 тыс грн), в государственном управлении и обороне (16 тыс грн).

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Самая низкая зарплата зафиксирована в почтовой и курьерской деятельности, во временном размещении и организации питания (7-8 тыс грн).

По видам промышленной деятельности самая высокая заработная плата предлагалась в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов (23 тыс грн), в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (18 тыс грн), добывающей промышленности (17 тыс грн), в производстве продуктов нефтепереработки (16 тыс грн), а самая низкая - в текстильном производстве, производстве одежды, изделий из кожи и других материалов (8 тыс грн). В среднем, в промсекторе заработная плата составила 13 тыс гривен.

Кто востребован на рынке труда

В первом квартале 2021 года (по данным кадрового портала grc.ua), наиболее востребованными профессиями на рынке труда были:

менеджеры отдела продаж (в марте на сайте grc.ua было 3416 вакансий данной категории);

IT и телеком-специалисты (14,5% всех вакансий);

медперсонал (работодатели ищут работников всех уровней: от санитаров до врачей узкой специализации и менеджеров-управленцев медицинскими учреждениями).

Список лидеров по количеству вакансий закрывают категории маркетинг (+5,5%) и банки (+79%).

Аналитики grc.ua отмечают: если сравнивать показатели этого года с аналогичным периодом 2020-го, то положительную динамику по количеству резюме от соискателей показали только две категории - «Административный персонал» (+24%) и «Банки» (+11%). В остальных категориях число резюме сократилось. Максимальное падение количества резюме показали категории «Домашний персонал» (-37%), «Спорт и фитнес» (-30%), «Авто» (-24%), «Транспорт» (-23%) и «Инсталляция» (-22%).

Причина такого значительно сокращения соискателей очевидна - пандемия, локдауны и сложная экономическая ситуация в стране мотивируют людей больше ценить их нынешнее место работы и не гнаться за «журавлем в небе».

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PR-менеджер Work.ua Карине Макиян отмечает, что необычно большое количество новых резюме появилось в категориях «Продажа и закупка», «Сфера обслуживания», «Рабочие специальности и производство». По ее словам, кроме как с общим состоянием рынка, это связано и с небольшим количеством вакансий в других странах, а также ограниченными возможностями перемещения. В этих категориях также зафиксирован рост количества вакансий. То есть, если ранее предложений было больше, чем спроса, сейчас ситуация меняется.

Еще один из нынешних трендов - удаленная работа. Work.ua вынес эту сферу в отдельный раздел, увидев потребность рынка.

Что касается зарплат, разница между средней по Украине и в Киеве - 3200 гривен. «Ценник» напрямую зависит от специальности. Рынок все же диктует свои условия, поэтому общая тенденция - зарплаты в вакансиях стабильно растут, в резюме колеблются и подстраиваются под вакансии.

«Работодатели ведут борьбу за «крутые кадры». Соискателям остается выбрать свою компанию и развиваться, чтобы быть конкурентоспособным среди других соискателей и привлекать к себе как можно больше внимания. Зарплаты также отличаются в зависимости от категории деятельности. Например, самые большие зарплаты предлагаются в категории «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», а вот самые медианные все же в IT-сфере», - отмечает Карине Макиян.

Прогнозы МОТ

Эксперты Международной организации труда делают ставку на восстановление рынка труда в ряде стран во втором полугодии 2021 года.

«Нас обнадеживают появившиеся признаки восстановления, но они слишком ненадежны и слабы, и мы не должны забывать, что ни одна группа или страна не сможет восстановиться в одиночку», - предупреждает руководитель МОТ Гай Райдер.

Аналитики организации разработали три вероятных сценария развития событий в 2021 году. Базовый основан на прогнозах Международного валютного фонда - сокращение рабочих часов, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, на 3 процента. Это равноценно потере 90 миллионов рабочих мест.

Пессимистический сценарий - вакцинация будет затягиваться, потеря рабочих мест составит 4,6 процента.

При благоприятных обстоятельствах «трудовые» потери составят лишь 1,3 процента. Но все будет зависеть от того, удастся ли укротить пандемию и какими будут настроения потребителей и бизнеса.

А по какому сценарию будет развиваться ситуация на рынке труда в Украине, зависит не только от прогнозов МОТ, но и от наших действий. Главным образом, от того, какой путь мы выберем для восстановления экономики после коронавирусного удара.

Нана Черная

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