Значительная часть граждан вообще не знает, кто возглавляет те или иные правоохранительные органы.

Большинство граждан Украины негативно оценивают работу руководителей правоохранительных органов, в частности баланс положительной/отрицательной оценки министра внутренних дел Арсена Авакова составляет «минус» 52%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова 3-9 июля.

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Далее следуют директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник (-41%), экс-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий (-40%), генеральный прокурор Ирина Венедиктова (-39%), и.о. председателя Государственного бюро расследований Александр Соколов (-33%) и председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов (-30%).

В то же время значительная часть граждан вообще мало знает руководителей правоохранительных органов. Наиболее узнаваемым является Аваков, о котором ничего не слышали только 3% опрошенных. А самым неизвестным - Соколов, о нем ничего не знают 37% опрошенных.

«В оценках руководства всех упомянутых правоохранительных органов прослеживается зависимость между положительной оценкой и политическими предпочтениями граждан. Наиболее положительно к руководителям правоохранительных структур относятся избиратели «Слуги народа», а хуже всего – сторонники «Оппозиционной платформы - за жизнь», за исключением «Европейской солидарности», чьи избиратели хуже всего относятся к СБУ и Офису генерального прокурора», - отмечают социологи.

В частности, к Авакову положительное отношение среди опрошенных избирателей "Слуги народа" выразили 30,3% респондентов, среди сторонников "ОПЗЖ" - 12,9%. Среди избирателей "ЕС" к Баканову положительно относятся всего 14,1%, к Венедиктовой - 6,1%.

Всего в Украине положительное отношение к Авакову заявили 18,1% респондентов.

Во время исследования методом интервью "лицом к лицу" были опрошены 2022 респондента во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Автор: Дмитрий Хилюк