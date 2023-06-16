Украинцам рекомендовали всячески пытаться срывать российские выборы на оккупированных украинских территориях.

Жителей всех временно оккупированных территорий (ВОТ) призвали к массовому протесту и игнорированию фейковых выборов россиян.

С таким призывом обратился координатор движения "Желтая лента" относительно незаконных выборов российских оккупантов на захваченных украинских землях. "Движение "Желтая лента" призывает всех жителей ВОТ к массовому протесту и игнорированию фейковых выборов", - говорится в сообщении.

Там рекомендовали украинцам не вести ни одну коммуникацию с представителями российских партий, срывать и сжигать все агитационные материалы российских партий; рисовать букву Ї в местах где проживают представители российских партий и где есть их офисы; портить билборды; всячески блокировать и игнорировать фейковые выборы.

"Только все вместе мы сможем противостоять противозаконным действиям оккупантов", - подытожили в движении.

Российские выборы на оккупированных территориях Украины

Оккупанты в конце сентября 2022 года уже проводили на захваченных украинских землях так называемые референдумы о присоединении к РФ. Мировое сообщество осудило эти псевдореферендумы и заявило, что никогда их не признает.

А 15 июля 2023 года российские власти назначили дату проведения "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. Так называемые выборы депутатов органов муниципальных образований на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей назначили на 10 сентября.

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