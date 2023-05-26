Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Российские захватчики обвинили двух подростков из оккупированного Бердянска в подготовке диверсии на железной дороге.

Как сообщает Media Initiative for Human Rights, Тиграна Оганесяна и Никиту Ханханова 2006 года рождения преследуют с 30 сентября. "Тиграна похитили из дома, где он живет со своей бабушкой. В течение пяти дней семья ничего не знала о местонахождении ребенка. При этом его жестоко допрашивали "следственные органы", подвергали избиениям и пыткам электротоком", - говорится в сообщении.

Оккупанты требовали от мальчика признания в том, что он готовил диверсию на Мелитопольской железной дороге. Через пять дней Тиграна освободили, обязав ежедневно отчитываться перед силовиками. Ханханов избежал ареста, однако тоже должен был отмечаться и участвовать в "следственных действиях".

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Родители Тиграна выехали из Германии на оккупированную территорию, чтобы вывезти сына, однако их задержали в российском Таганроге.

24 мая обоим подросткам предъявили обвинение по статье 281 УК РФ, предусматривающей от 10 до 20 лет лишения свободы. "Можно предположить, что вскоре детей арестуют и отправят на показательный процесс, который планируют организовать командированными в Бердянск российскими властями", - говорится в сообщении.

В обвинительном заключении говорится, что мальчики вступили в сговор в поддержку ВСУ и повредили железнодорожные пути.

Бердянск в оккупации: последние новости

Как известно, украинский город находится в оккупации с начала полномасштабной войны. Местные жители активно протестовали против российской оккупации, однако силовики разгоняли их митинги.

Украинские партизаны оказывают сопротивление захватчикам. Зимой сообщалось, что они оставили казармы российских оккупантов без света.

Также по позициям оккупантов наносят удары украинские войска. Этой ночью сообщалось о нескольких "прилетах".

В апреле в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что оккупанты вывозят зерно из Бердянска, а также ставят на воинский учет местных медиков.

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