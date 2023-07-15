Первый и наиболее эффективный способ - это наличие троих детей, говорит адвокат.

Адвокат Ростислав Кравец назвал наиболее реальные способы выезда за границу для мужчин в Украине. В своем YouTube-канале он в очередной раз подчеркнул, что в Украине отсутствует запрет выезда за границу. Потому что в статье 33 Конституции Украины действительно предусмотрена возможность определенных ограничений во время действия военного или чрезвычайного положения, однако это возможно исключительно на основании закона, который бы запрещал выезд для мужчин.

"Первый и наиболее эффективный способ - это наличие троих детей. В таком случае вы можете спокойно пересечь границу Украины, поэтому есть повод улучшать демографическую ситуацию. Второй способ - это сопровождение людей с инвалидностью", - заявляет адвокат.

Но во втором случае стоит помнить о поправке к статье 23 Закона "О мобилизации": военнообязанный не будет иметь право на отсрочку, если он имеет родственников с инвалидностью, когда есть другие люди, которые по закону обязаны их содержать.

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"В случае, если вы выезжаете с человеком с инвалидностью, главное обстоятельство и главное основание пограничников - это то, что вы должны быть зарегистрированы по одному адресу. При этом вам не обязательно стоять на воинском учете, не обязательно иметь отсрочку от мобилизации - это не является обязанностью. Есть супруга с инвалидностью третьей группы, родители жены или ваши родители с инвалидностью первой или второй группы, вместе с ними вы можете поехать. И, как говорит закон, вместе с ними вы должны вернуться", - утверждает Кравец.

Что касается системы "Шлях", то, как говорит адвокат по собственному опыту по обращениям клиентов, пограничники пытаются помешать людям пересекать границу Украины, требуя от них объяснения, где расположены благотворительные организации, которые вы представляете, кто их директор, какой телефон, чем они занимаются.

"И якобы когда человек не дает ответ, они дают довольно странный отказ: не предоставлены все документы. А какие все документы, никто не объясняет", - говорит Кравец.

Итак, заключает Кравец, есть два реальных случая, когда можно мужчинам пересечь границу:

уехать на основании того, что у вас есть дети; если вы опекун;

если у вас есть супруга с инвалидностью третьей группы или ваши родители или жены с инвалидностью второй и третьей группы.

Запрет на выезд за границу мужчин во время военного положения

С начала полномасштабной войны в Украине ввели военное положение, на время его действия запрещен выезд за пределы страны мужчинам в возрасте 18-60 лет.

Но есть исключения для определенных категорий: речь идет о непригодных для военной службы, военнообязанных с тремя несовершеннолетними детьми, и лиц, ухаживающих за людьми с инвалидностью и т.п.

Что касается военнообязанных мужчин, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью, недавно внесли уточнения: не служить можно будет только в случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать человека с инвалидностью.

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