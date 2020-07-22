Оккупанты начали штрафовать за попытку пересечь админграницу с Крымом по украинскому паспорту

По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным.

Российские пограничники стали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу Украины с Крымом по украинскому паспорту.

Как сообщается на сайте Крымской правозащитной группы, при въезде на оккупированный полуостров ФСБ требует от крымчан предъявлять российский паспорт.

«Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания. По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным», - сказано сообщении.

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В частности, об этом идет речь в документе, составленном 20 июля на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в оккупированную Ялту из Киева.

Она рассказала правозащитникам, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска «Перекоп 2» (напротив украинского КПВВ «Чаплинка»).

«Он задавал мне много разных вопросов, а именно, где родилась, жила, училась, где работаю и с кем живу», - рассказала женщина.

В итоге крымчанку оштрафовали на 2 тыс. рублей по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ).

Таким образом, российские силовики принуждают крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству.

Аналитик КПГ Александр Седов поясняет, что поскольку Крым является территорией Украины и граждане Украины находятся в Крыму на законных основаниях, то преследование жителей Крыма властями РФ на оккупированной ею территории за пересечение административной границы по украинским документам является нарушением свободы передвижения (статья 2 Протокола 4 Европейской конвенции по правам человека).

«Требование пользоваться «паспортами», которые власти РФ выдают в Крыму, при пересечении административной границы с оккупированным Крымом и отказ признавать законным паспорт гражданина Украины, является одной из форм принуждения к получению гражданства страны-оккупанта, т.е. нарушением международного гуманитарного права, а именно статьи 45 Гаагской конвенции 1907 года (Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны)», - пояснил эксперт.

Правозащитники считают, что подобная практика демонстрирует, что следствием навязанного гражданства страны-оккупанта является принуждение к выполнению обязанностей граждан РФ (служба в армии страны-оккупанта, участие в голосованиях), преследование жителей Крыма по законам РФ и нарушение основных прав и свобод, включая свободу передвижения.

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