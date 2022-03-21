Сейчас уже удалось эвакуировать и спасти 200 тысяч человек – в основном это женщины, дети, люди старшего возраста и с инвалидностью.

Украина требует более активного приобщения международных организаций к открытию и работе гуманитарных коридоров.

Как сообщает Медиацентр "Украина", об этом во время брифинга заявила советник-уполномоченный президента по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина.

"Мы видим очень активную потребность в более активном привлечении Международного комитета Красного креста, организаций ООН, ЮНИСЕФ – всех международных организаций, которые имеют право на развертывание гуманитарных миссий. Глава Международного комитета "Красного креста" уже пообещал, что миссия будет больше приобщаться к работе в Украине", - сказала она.

Ломакина отметила, что сейчас уже удалось эвакуировать и спасти 200 тысяч человек – в основном это женщины, дети, люди старшего возраста и с инвалидностью.

"Несмотря на то, что оккупанты постоянно срывают договоренности, обстреливают гуманитарные коридоры, украинская сторона не останавливает работу. Только сегодня мы подготовили 26 автобусов, которые Украина направила в Мариуполь, чтобы забрать людей, которые уже сегодня пешком дошли до Мелекино, где планируется их забрать", - подчеркнула советник президента.

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