По его словам, животные выживают только благодаря нескольким зоологам.

Зоопарк "12 месяцев", что расположен в городе Демидов в Киевской области, просит об организации "зеленого коридора" для гуманитарной помощи животным.

Об этом сообщил его создатель Михаил Пинчук.

"Животные пока погибли только от бомбежек и снарядов, в основном от паники или разбивались сами от страха. Те животные, кто морозоустойчив, находятся во внешних вольерах и сейчас умирают от голода, экзоты требуют тепла - они сейчас умирают от голода и холода. К сожалению, газа нет, электричества нет, дизель закончился", - рассказал Пинчук о ситуации в зоопарке.

По его словам, животные выживают только благодаря нескольким зоологам, которые не смогли выехать и оставить их. Сейчас животным раздают "остатки от остатков".

"Та помощь, которую оказывают иностранные зоопарки, по большей части украинцы - она доходит в минимальных обьемах. Это просто оттягивание конца. Выйти из ситуации можно только одним способом - "зелеными коридорами". Нам нужен "зеленый коридор", чтобы завезти дизель, обогреть их и накормить. Мы не можем вытащить оттуда носорога и жирафов, у нас нет даже возможности и лекарств, чтобы их усыпить. Без "зеленых коридоров" животных ждет смерть от холода и голода", - подчеркнул Пинчук.

Напомним, Киевский зоопарк обеспечен всем необходимым минимум на две-три недели, чтобы после победы открыть двери для посетителей.

В КГГА отметили, что в столичном зоопарке критически необходимое количество сотрудников (около 50 человек) - зоокиперы, ветеринары, инженерная служба и другие - круглосуточно находятся на месте.

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