Сегодня снова будет попытка доставить в Мариуполь гуманитарную помощь.

Власти пытаются расширить географию гуманитарных коридоров.

Об этом во время телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он отметил, что сегодня снова будет попытка доставить в Мариуполь гуманитарную помощь.

"В данном случае на очень высоком уровне были договоренности. Уже будто бы были подтверждения, что россияне пропустят "гуманитарку", – это вода, крупы, лекарства. Удастся ли это - пока сказать сложно, потому что мы понимаем, что россияне на самом высоком уровне из Кремля – лично Путин, очевидно, дал приказ превращать Мариуполь в блокадный город, в блокадный Ленинград. Но мы не будем оставлять попытки и будем все зависящее от себя делать для того, чтобы передать все что необходимо с гуманитарной точки зрения на Мариуполь", - подчеркнул он.

Денисенко также выразил надежду, что сегодня удастся расширить географию гуманитарных коридоров.

"Будем надеяться, что сегодня удастся увеличить географию и удастся не только Суммы, не только Бучу, как это было вчера, а сможем немного шире делать гуманитарные коридоры и давать возможность людям выехать из временно оккупированных территорий.

Впрочем, мы все помним ситуацию, которая была позавчера, когда из села Демидов Киевской области начали вывозить людей, и россияне начали стрельбу, после чего погиб один человек и двое получили тяжелые ранения. Поэтому, к сожалению, исключать эти вещи мы не можем", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта власти организовали гуманитарные коридоры из Мариуполя, Волновахи, Пологов, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андреевки, Макарова и Бородянки. Удалось вывезти 7 тыс. 144 человека.

Вместе с тем оккупанты не пропустили в Мариуполь, где в осаде находится около 400 тыс. человек, гуманитарную помощь.

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