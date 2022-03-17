Информация об открытии "зеленого коридора", в частности, из Высокополья и Музыковки – фейк, который оккупанты создали, чтобы использовать людей в качестве "живого щита".

В Херсонской области властью не проводится никаких "зеленых коридоров".

Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

"В социальных сетях продолжается появляться фейковая информация об открытии "зеленого коридора", в частности, из Высокополья и Музыковки. Никаких подобных решений Херсонская ОВА не принимала", - подчеркнул он.

Лагута призвал граждан передать всем родным, друзьям и близким, что на Херсонщине областной и местной властью не проводится никаких коридоров.

"Это ничто иное как ложь орков. Оккупанты хотят использовать людей как "живой щит", - подчеркнул глава ОВА.

Он уточнил, что сейчас центральная власть и Минреинтеграции проводят работу по гуманитарному коридору и эвакуации населения из громад, где наиболее опасно.

4 марта российские оккупанты отказали херсонцам в "зеленом коридоре", чтобы Украина не смогла передать населению гуманитарную помощь. Зато россияне привезли несколько грузовиков продуктов с собой и демонстративно остановились в центре города.

Жители Херсона не захотели брать гумпомощь.

Благодаря усилиям херсонцев также провалилась пропагандистская операция россиян по провозглашению "Херсонской народной республики".

Оккупанты взяли Херсон под временный контроль 2 марта после тяжелых боев с Вооруженными силами Украины. С тех пор горожане активно выходят на антироссийские протесты.

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