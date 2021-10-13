В игру на выживание по мотивам южнокорейского сериала от Netflix РФ точно бы не повезло.

Пока весь мир обсуждает уже ставший легендарным сериал "Игра в кальмара", Украина нашла отличный способ для нового троллинга России. Поводом стало одно из испытаний на выживание, которое было показано в нашумевшей истории от Netflix.

В этот раз на официальной странице нашей страны в Twitter появился забавный пост, в котором показано, что РФ точно не имеет ни единого шанса в "игре в кальмара" с Украиной.

Так, если бы России пришлось принять участие в игре "сахарные соты", то ей бы пришлось справиться с непростым заданием - выцарапать из круга не простую фигуру, а герб Украины.

По сюжету сериала, участники игры лишались жизни за проигрыш, что добавляет комичности ситуации троллингу от Украину. Кому-то попадался круг, кому-то квадрат, а самой сложной фигурой был зонтик.

Читайте такжеВ прокуратуре Крыма запустили цифровую систему расследования военных преступлений и нарушений прав человекаВ РФ пока никак не реагировали на троллинг. Однако в сети публикация уже стала мемом, ее активно обсуждают в социальных сетях. Пользователи уже шутят о том, что Украина удачно "подколола" страну-агрессора и показала - РФ "не по зубам" выиграть у нашей страны даже в детской игре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix.

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Автор: Полина Кузенко