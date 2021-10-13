За 25 дней с момента премьеры шоу набрало 111 миллионов просмотров.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Это первое южнокорейское шоу, возглавившее топ платформы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте сервиса в Twitter.

Так, за 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров. "Игра в кальмара" обошла американский сериал "Бриджертоны", который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.

В начале октября "Игра в кальмара" возглавила топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Кроме того, проект вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США.

"Игра в кальмара": что известно о сериале

Читайте также"Игра в кальмара" на Netflix: как выглядят актеры в реальной жизни (фото)Режиссером шоу выступил Хван Дон-хека. Сериал рассказывает о жестоких детских играх на выживание. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

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Автор: Катерина Шварц