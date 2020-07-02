В России начали серийное производство автомата – конкурента АК

Новые автоматы пойдут в разведывательные подразделения и спецназ.

На российском заводе им. Дегтярева стартовало производство автомата А-545 калибра 5,45 мм. Новое оружие создано для экипировки «Ратник», наряду с АК-12.

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Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на источники в российском ВПК. Автоматы А-545 и А-762 — это продолжение созданного в рамках проекта "Абакан" АЕК-971.

Массовое перевооружение войск на эти автоматы не планируется. Они пойдут в разведывательные подразделения и спецназ.

Как сообщал УНИАН, концерн «Калашников» провел экстремальное испытание и заснял на видео разрыв ствола автомата нового поколения АК-12 от безостановочной стрельбы.

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