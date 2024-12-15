Там высадились около полусотни оккупантов.

Ухудшились ситуация в населенном пункте Новый Комар, где недавно ВСУ провели зачистку.

Как сообщили аналитики проекта DeepState, вчера колонна российских оккупантов из 9 БМП и танка во главе проехали поля южнее Раздольного и спокойно высадили по меньшей мере 50 единиц живой силы.

"Вся эта масса рассредоточилась по домам и подвалам в южной и центральной части села. Как их теперь выбивать - тяжело представить...", - прокомментировали аналитики.

Видео дня

В проекте отметили, что оккупанты продолжают применять тактику, когда во главе колонны идет бронированная машина (в основном танк), обшитая пластинами и с кучей РЭБов. "За ним движется колонна и в случае уже поражения ведущей машины идут на откат, реже - продолжают движение. К сожалению, данная тактика дает результат", - отметили аналитики.

Война в Украине: новости

Россияне могут привлечь солдат из Северной Кореи к боям на востоке Украины, заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

В населенном пункте Успеновка на Покровском направлении, по неофициальным данным, ситуация очень тяжелая. Там затруднена логистика, что означает оперативное окружение.

Вас также могут заинтересовать новости: