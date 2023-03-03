В Украине средний уровень потребления электроэнергии 13 тысяч МВт, говорит бывший министр / фото Александр Гиманов, УНИАН

Украина может экспортировать часть электроэнергии поскольку сейчас в энергосистеме вырабатывается больше электричества, чем потребляется, заявил бывший министр энергетики Иван Плачков. 

За его словами, украинскую энергосистему уже нужно готовить к работе в следующем отопительном сезоне. Поэтому Плачков считает, что сейчас Украина может экспортировать электроэнергию и зарабатывать на этом деньги. 

"Если у нас уровень потребления 13 тысяч МВт, а у нас генерирующих мощностей 14 или 15 тыс. МВт, почему они будут стоять? Они будут работать и зарабатывать", - сказал он. 

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Экс-министр отметил, что в случае увеличения внутреннего потребления экспорта электроэнергии не будет. 

Напомним, ранее руководитель "Центра экономического восстановления" и советник премьер-министра Кирилл Криволап заявлял, что экспортируя электроэнергию в часы профицита Украина сможет привлечь дополнительные средства, которые будут работать на восстановление украинской экономики и энергосистемы.