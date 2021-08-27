Отныне процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет происходить в электронной форме.

Министерство образования и науки Украины ввело электронные свидетельства о начальном образовании.

Об этом сообщает Отдел прессы и информации Министерства образования и науки.

В частности, МОН утвердило порядок изготовления, выдачи и учета документов о начальном образовании. Соответствующий приказ министерства от 2 июля, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 13 августа, вступает в силу 1 сентября 2021 года.

Отныне документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует закон "О полном общем среднем образовании".

Так, для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.

Как отметили в МОН, новая процедура дает возможность:

обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;

избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;

быстро исправить обнаруженную ошибку в свидетельстве;

обеспечить дальнейшую цифровизацию сферы образования и уменьшить расходы на изготовление документов об образовании;

учесть потребности учащихся с нарушением зрения, которые будут получать свидетельство в виде, пригодном для чтения;

уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) в Реестре документов об образовании.

Свидетельство о начальном образовании не будет воспроизводиться в виде пластиковой карточки и не потребует приложения на специальном бланке. Школе не нужно учитывать выдачу свидетельств о начальном образовании.

Читайте такжеКак будут работать школы с 1 сентября: форма обучения, линейки и даты каникулПри этом по желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью (на листе бумаги формата А4), в течение 5 дней после обращения. Заказывать изготовление дубликата свидетельства также не нужно: если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного получения копии.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учащихся отображаются в свидетельстве достижений.

Также, если ученик имеет нарушение зрения, по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.

Деятельность по заказу свидетельств будут организовывать школа и соответствующий орган управления в сфере образования – например, Отдел образования поселкового совета. В то же время за обработку заказа, изготовление электронных свидетельств и внесение их в реестр документов об образовании ЕГЭБО, а также защиту информации в ЕГЭБО будет отвечать государственное предприятие "Инфоресурс".

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Автор: Виталий Саенко