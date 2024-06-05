В "Укргидроэнерго" рассчитывают на восстановление Каховского водохранилища.

"Укргидроэнерго" подготовило проект строительства временного гидросооружения на месте разрушенной россиянами Каховской гидроэлектростанции. Он уже готов для реализации, сообщил гендиректор компании Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"После подрыва было решение Ставки и правительства, что нужно будет как можно быстрее принять проектное решение по восстановлению станции и хотя бы временного соединения правого и левого берега, чтобы остановить срабатывание водохранилища. Такие проекты временных гидросооружений есть, они уже готовы для реализации", – сказал он.

По его словам, гидроэнергетики сейчас ждут деоккупации территорий, чтобы приступить к работам. Он также отметил, что водохранилище нужно восстановить.

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"Каховское водохранилище для энергетиков нужно в третью-четвертую очередь, но не в первую. В первую очередь это нужно потому, что мы потеряли 35% запасов пресной воды Украины. Это было самое большое водохранилище в Европе. Мы потеряли воду для четырех областей: Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Николаевская. И плюс Крым. Мы потеряли судоходство. Мы потеряли возможность закачивать воду в пруды охлаждения", – сказал Сирота.

Каховская ГЭС – последние новости

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин отметил, что уничтожение дамбы очень негативно сказалось на аграриях.

В конце апреля сообщалось, что на территории уничтоженного Каховского водохранилища возрождается растительность. Уже через 10 лет там может появиться ивовый лес высотой до 10 метров.

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