Постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы.

В Украине продолжается на фоне мобилизации началась отправка повесток по почте. Кабмин дал три дня на то, чтобы забрать ее, если она не была вручена лично. Если этого не произойдет, то гражданину грозит "заочный штраф", а постановление ТЦК при этом будет считаться исполнительным документом.

"Судебно-юридическая газета" отмечает, что если штраф в размере от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн не будет уплачен добровольно, может начаться принудительное взыскание. В Минюсте на запрос издания отметили, что постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы (ГИС) по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

Согласно законодательству, штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней с момента вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

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Если штраф не оплатить, то дальше происходит принудительное взыскание средств и имущества должника.

"Абзацем 1 ч. 1 статьи 48 Закона определено, что обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, которые перечисляются на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы). При этом, согласно ч. 2 статьи 56 Закона, арест на имущество (средства) должника накладывается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника", - отмечает издание.

При взыскании в первую очередь принимают во внимание средства в национальной и иностранной валютах, в том числе на счетах, а уже потом - другие ценности. Если их нет или они в недостаточном количестве, то взыскание распространяется и на другое имущество "в размере и объеме, необходимых для выполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя".

Если указанное имущество в общей собственности, то взыскание касается только его долей, которая определяется судом. При этом, если указанная сумма не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (менее 160 тысяч грн), то взыскание не осуществляется в отношении единственного жилья должника и земельного участка, на котором оно расположено. Тогда исполнитель должен принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сократил срок явки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Ранее действовала норма, согласно которой день явки резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дня со дня отправки повестки.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец заявил, что в первую очередь повестки через "Укрпочту" будут отправлять лицам, которые обновили данные в приложении "Резерв+".

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