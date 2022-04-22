Украинцы получают некоторые привилегии, однако иногда им приходится наталкиваться на трудности.

С начала полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине, многим гражданам пришлось бежать от российской агрессии и искать безопасное убежище. Одной из стран, которая принимает украинцев, является Франция. Киевлянка, уехавшая в Париж, рассказала о своей жизни за границей и назвала трудности, с которыми ей пришлось столкнуться.

Об этом сообщает ТСН.

Украинка рассказала, что тема войны в Украине является одной из основных во Франции. Даже несмотря на то, что сейчас французы активно обсуждают второй тур президентских выборов, они не забывают об украинцах. Во время дебатов кандидаты в президенты Франции говорят о помощи Украине и необходимости решения проблемы с гуманитарными коридорами.

"Лично я испытываю от французов сочувствие, но не могу сказать, что они слишком озабочены нашей проблемой. На самом деле, чем дальше от войны, тем меньше она ощущается. Многие французы обвиняют лично Путина, но не российский народ", - рассказала киевлянка.

Конечно, Франция поддерживает украинцев. Переселенцы получают социальную помощь, медицинскую страховку, возможность получить жилье и другие дополнительные привилегии. Однако украинцам иногда приходится "пройти все круги ада", чтобы получить необходимые для беженцев документы.

По словам киевлянки, каждый украинец, приехавший во Францию, должен сделать временные документы. Они дают право на легальное пребывание беженцев в стране.

"Я делала документы в марте в Париже, как раз тогда только запустилась система выдачи этих документов. Украинцев держали по 14 часов в очередях, мы были закрыты оградой, без возможности банально сходить в туалет, купить поесть или попить воды. Вместе со мной стояли и маленькие дети, и пожилые люди. Никого не пропускали, даже того, кому было реально плохо... Этот документ делала я в течение трех дней, поскольку французы постоянно меняли место регистрации украинцев. Ежедневно менялись правила, ежедневно возникали новые проблемы", - призналась киевлянка.

Также женщина рассказала о том, что во время оформления документов ей пришлось терпеть унижения и угрозы со стороны россиян, которые работали переводчиками. Когда украинцы получали гумпомощь, по словам киевлянки, им говорили улыбаться.

"На самом деле — это было ужасно. Они делали ошибки в документах, пугали украинцев, что те никогда не вернутся домой, смеялись над нами и говорили, что мы обманываем, поскольку многие украинцы приходили хорошо одетые, с новыми телефонами, приезжали на своих машинах. Только здесь мы объясняли, что убегали не от бедности, а от войны", - рассказала переселенка.

Также женщина пожаловалась на полное отсутствие помощи со стороны украинского посольства. Работники свысока относились к переселенцам и даже не реагировали, когда беженцы просили воды или лекарства.

Во Франции людям, приехавшим туда из Украины, предлагают селиться в лагерях для беженцев. Также переселенцам предлагают общежития на юге страны, однако там условия не лучшие.

"Знаю, что люди, которых там селили не имели возможности пойти в магазин или ездить в транспорте, или, например, устроиться на работу, поскольку в таких маленьких городах почти ничего не имеет", - поделилась киевлянка.

Переселенцы во Франции, оформившие все необходимые документы, получают возможность официально работать, однако работу нужно искать самостоятельно. Кроме этого, украинцы могут получить специальную медицинскую карточку, дающую право на бесплатное лечение. Переселенцы с медицинским образованием также могут найти в больницах Франции работу.

По словам украинки, всем переселенцам не стоит падать духом. Также она советует беженцам изучать английский или французский языки, оформлять все необходимые документы и верить в ВСУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине прибыл отряд жандармов из Франции они будут расследовать военные преступления русских.

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