Однако, по словам президента, количество оккупированных городов и общин еще значительно больше.

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Украина освободила от захватчиков около тысячи населенных пунктов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в речи к парламенту Португалии.

"За 57 дней полномасштабной войны мы освободили около тысячи населенных пунктов Украины, которые были захвачены Россией, захватчиками. Однако количество оккупированных городов и общин еще значительно больше", - отметил президент.

Он подчеркнул, что российские войска не прекращают обстрелов и бомбардировки украинских городов.

"Они уничтожают жилые кварталы, любую гражданскую инфраструктуру, которая дает городам возможность поддерживать нормальную жизнедеятельность. Взрывают склады с продовольствием, школы, университеты, больницы, даже церкви", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем.

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