В магазине оружия говорят, что настоящий ажиотаж был в 2014 году.

Журналисты выяснили, штурмуют ли украинцы продуктовые и оружейные магазины из-за угрозы вторжения России.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Они пообщались с посетителями супермаркета в спальном районе Киева. Те говорят, что никакого ажиотажа не заметили, а продукты покупают такие же, как и всегда.

"Чего пугаться? У нас война с 2014 года. Я, например, спокойна. Пришла в магазин", - рассказала посетительница.

Читайте такжеУкраинские военные провели зрелищные учения на Донбассе (фоторепортаж)Другой покупатель говорит, что доверяет украинской армии.

"Мы в Украине. Мы дома. И все будет хорошо", - говорит другая киевлянка.

Полки забиты товарами, которые обычно покупают в панике: туалетная бумага, спички, батарейки, соль и сахар.

В торговом центре также нет ажиотажа. В администрации говорят, что пользуются спросом металлические канистры для горючего и огнетушители, однако дефицита товаров нет. Также украинцы часто покупают аптечки и лопаты.

Во многих магазинах оружия журналистам отказали в комментарии, однако некоторые признают - покупателей стало больше.

Один из владельцев говорит, что ажиотаж был в 2014 году, а сейчас - все спокойно.

Также полупустыми остаются вокзалы. Люди по-прежнему путешествуют сами или с семьями.

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