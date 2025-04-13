Парень сам получил ранение в голову, но это не помешало ему проявить героизм.

В Сумах во время атаки России 13-летний Кирилл Ильяшенко продемонстрировал настоящий героизм. Он выбрался из горящего автобуса через разбитое окно и сумел открыть заблокированные двери, чтобы пассажиры, которые еще были живы, могли спастись, заявил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь в Telegram.

В автобусе он находился вместе со своей мамой. По словам Кобзаря в Telegram, Кирилл сам получил ранение — три осколка попали в голову. Однако это его не остановило. Вскоре один из врачей смог их достать, парень находится под наблюдением медиков. У его мамы лицо посечено стеклом. Серьезных травм зафиксировано не было.

Информацию также подтвердили в Сумской общеобразовательной школе №4. "Воспитанник детской юношеской школы "Факел" по вольной борьбе Кирилл Илляшенко, несмотря на осколочные ранения головы, своим ударом разбил стекло, выпрыгнул и разблокировал входную дверь, спасая людей, которые находились рядом. Этот героический поступок достоин благодарности и уважения", - говорится в публикации в Facebook.

Другие новости об ударе России по Сумам

Ранее УНИАН сообщал, что количество жертв ракетного удара по Сумам возросло. "По состоянию на 18:00 погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадало 117 человек, из них 15 детей. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря для всей страны", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, в США отреагировали на произошедшее. В частности, свой комментарий в сети оставил спецпосланник Трампа Кит Келлогг. "Сегодняшний удар российских войск на гражданские объекты в Сумах в Вербное воскресенье переходит все границы приличия", - отметил он.

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