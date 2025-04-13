Соединенные Штаты выражают глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасающего российского ракетного удара по Сумам, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на то, чтобы положить конец этой войне и добиться прочного мира", - написал он в X (Twitter).

До него об этой трагедии успели написать посол США в Украине Бриджит Бринк и спецпосланник Трампа Кит Келлогг. "По сообщениям, как и в Кривом Роге, были использованы ракеты с кассетным зарядом, что только усилило масштаб разрушений и вред для мирного населения. Наши молитвы вместе с жителями Сум", - написала Бринк в социальной сети X (Twitter).

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