В Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения транслировали видео для взрослых. Инцидент расследует киберполиция.
Об этом сообщает ТСН.
Ролики порнографического содержания показывали ученикам 5 класса нескольких школ. После этого к онлайн-уроку начали присоединяться посторонние люди. Они ругались и громко смеялись.
Читайте такжеУчитель надевал фото учеников на секс-кукол и снимал с ними порноДиректор одной из школ сразу сообщил об инциденте в киберполицию и департамент образования.
Представители департамента образования подтвердили журналистам, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах. Неизвестные лица присоединялись к онлайн-урокам под никнеймами школьников.
Программисты рассматривают несколько версий произошедшего.
Один вариант - некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в сеть. Или это сделал пользователь, который специально раздал эти учетные записи,– рассказал программист Андрей Божко.
Сейчас специалисты киберполиции продолжают расследовать инцидент. В то же время родители обеспокоены, ведь большинство школьников самостоятельно занимаются уроками.
Как сообщал УНИАН, новостная станция KREM в Спокане, штат Вашингтон случайно запустила порно во время трансляции прогноза погоды.
Курьезный инцидент произошел в выходной день. Контент для взрослых транслировался в течение 13 секунд на мониторе за спиной ведущей.
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