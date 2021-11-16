Специалисты киберполиции рассматривают несколько версий того, как это могло произойти.

В Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения транслировали видео для взрослых. Инцидент расследует киберполиция.

Об этом сообщает ТСН.

Ролики порнографического содержания показывали ученикам 5 класса нескольких школ. После этого к онлайн-уроку начали присоединяться посторонние люди. Они ругались и громко смеялись.

Читайте такжеУчитель надевал фото учеников на секс-кукол и снимал с ними порноДиректор одной из школ сразу сообщил об инциденте в киберполицию и департамент образования.

Представители департамента образования подтвердили журналистам, что видео для взрослых появилось одновременно в разных школах. Неизвестные лица присоединялись к онлайн-урокам под никнеймами школьников.

Программисты рассматривают несколько версий произошедшего.

Один вариант - некое шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в сеть. Или это сделал пользователь, который специально раздал эти учетные записи,– рассказал программист Андрей Божко.

Сейчас специалисты киберполиции продолжают расследовать инцидент. В то же время родители обеспокоены, ведь большинство школьников самостоятельно занимаются уроками.

Как сообщал УНИАН, новостная станция KREM в Спокане, штат Вашингтон случайно запустила порно во время трансляции прогноза погоды.

Курьезный инцидент произошел в выходной день. Контент для взрослых транслировался в течение 13 секунд на мониторе за спиной ведущей.

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Автор: Марта Гичко