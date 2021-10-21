Контент для взрослых транслировался в течение 13 секунд на мониторе за спиной ведущей.

Новостная станция KREM в Спокане, штат Вашингтон случайно запустил порно во время трансляции прогноза погоды.

Видео инцидента опубликовал Daily Mail.

Курьезный инцидент произошел в выходной день. Контент для взрослых транслировался в течение 13 секунд на мониторе за спиной ведущей.

Метеоролог Мишель Босс сообщила, что штат ожидал "несколько дополнительных дней хорошей погоды после великолепных выходных с умеренными температурами", совершенно не подозревая о том, что происходит в верхнем левом углу экрана.

Позже в тот же день представители телеканала извинились перед зрителями во время вечернего выпуска новостей.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы подобное больше не повторилось", - заявили они в официальном сообщении.

В местной полиции рассказали, что расследуют детали случившегося. Правоохранители намерены выяснить, как ролик оказался на экране и кто причастен к его выходу в эфир.

Читайте такжеУкраинец из-за мести девушке выложил ее "голые" фото в Viber-чат ОСМД

Напомним, американку Эддисон Синс, исповедующую христианство, выгнали из церкви за съемки в порно.

"Когда я пришла в свою церковь, меня отвели в сторону и дали понять, что знают о моем образе жизни, и попросили больше не возвращаться. Я чувствовала себя преданной", – рассказала она.

Девушка добавила, что несмотря ни на что она до сих пор верит в Бога и исповедует христианство:

"Мои отношения с Богом не изменились. Я все еще люблю его и знаю, что он любит меня, но опыт с церковью заставил меня бояться снова открыться".

Автор: Денис Прядко