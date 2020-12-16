Женщина жила в Южном и работала в местной службе такси.

Стали известны подробности убийства женщины-таксиста в Одесской области.

Читайте такжеУбийство музыканта в Киеве: суд арестовал третьего подозреваемогоКак пишет «Обозреватель» со ссылкой на источники, погибла 55-летняя Инесса Тютюнник. Женщина жила в Южном и работала в местной службе такси. Она давно занималась частным извозом.

«Ее хорошо знали в городе, она долгое время была единственной женщиной-таксистом», – рассказал собеседник.

Один из клиентов добавил, что погибшая была отличным водителем, всегда улыбчивая и общительная.

По словам ее коллег, в последнее время она работала только в ночные смены, но с чем это было связано – не знают.

Убийство женщины-таксиста в Одесской области: что известно

Сообщалось, что тело нашли в селе Любополь Лиманского района.

Женщину зарезали и выбросили в переулке. Машину угнали и сожгли возле местного кладбища, в направлении села Красноселка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН