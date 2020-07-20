В Офис генпрокурора подано ходатайство о закрытии производства против Дугарь

Защитники заявляют, что все доказательства причастности Яны Дугарь к убийству журналиста Павла Шеремета являются сфальсифицированным и прокуратура не предоставила им для ознакомления оригиналы материалов уголовного производства.

Адвокаты военной медсестры Яны Дугарь - одной из фигурантов уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета - подали в Офис генпрокурора ходатайство о закрытии в отношении нее уголовного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции.

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В частности, адвокат Николай Ореховский отметил, что сторона обвинения предоставила защитникам для ознакомления только ксерокопии материалов дела, при этом они уверены, что это далеко не все материалы дела, которые будут переданы в суд.

Также он напомнил, что Печерский райсуд Киева ограничил защитников во времени ознакомления с материалами производства.

"То есть нам сократили срок, когда мы можем потребовать: дайте нам то, что вы собрали. Мы считаем, что часть материалов экспертиз нам не дали, как и не дали других важных доказательств, к примеру, видеозаписей с камер наблюдения", - сказал Ореховский.

Он считает, что спешка, с которой это дело передают в суд, свидетельствует о том, что в МВД считают, что суд встанет на сторону следствия.

Вместе с тем, по словам Ореховского, его удивляет бездействие прокуратуры, поскольку очевидно, что доказательств для передачи дела в суд явно недостаточно.

Поэтому защитники Дугарь решили ходатайствовать в Офис генерального прокуратура о закрытии уголовного производства в отношении Дугарь с формулировкой "за отсутствием состава преступления" в действиях подозреваемой.

Также Ореховский добавил, что если прокуратура в течение трех дней не удовлетворит ходатайство, то они подадут жалобу в суд с требованием обязать прокуратуру открыть для ознакомления все материалы дела, и именно оригиналы доказательств, а не ксерокопии, которые, по мнению защитников, не являются допустимыми доказательствами в суде.

Справка УНИАН. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают трех человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 13 июля Киевский апелляционный суд разрешил Дугарь снять электронный браслет и отменил территориальные ограничения.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК.

1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

2 июля в Нацполиции заявили, что дело готово для передачи в суд, однако сторона защиты еще знакомится с материалами.

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