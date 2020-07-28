Мангера и Левина будут судить за заказ и организацию нападения на Гандзюк

Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а другого подозреваемого – до 24 августа 2020 года.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года.

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Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора. "Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшее смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а другого подозреваемого – до 24 августа 2020 года.

Ранее судом признаны виновными и осуждены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданно криминальному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рыщук. 20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу. В январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина. 25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

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