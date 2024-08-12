Также следствию предоставят данные о движении средств подозреваемого.

Следствие получит доступ к телефонным звонкам подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, которые он совершал в течение 1,5 года. Соответствующее решение 8 августа принял следственный судья Галицкого районного суда Львова.

Отмечается, что с ходатайством предоставить разрешение на временный доступ к данным, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении мобильного оператора, в суд обратился следователь по делу.

В частности, он попросил предоставить данные о входящих и исходящих звонках, совершенных Зинченко, с 1 января 2023 года по 26 июля 2024 года, а также по SMS, MMS, датам, времени и продолжительности разговоров.

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Кроме того, в ходатайстве говорилось о предоставлении доступа к информации о движении средств подозреваемого.

Следователь запросил эту информацию с целью установления обстоятельств убийства, а также лиц, которые могут быть причастны к его совершению или подготовке, или же владеют определенной информацией.

Суд удовлетворил указанное ходатайство.

Убийство Ирины Фарион - подробности

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемый - Вячеслав Зинченко. Он не признает себя виновным и отказывается давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет.

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