18-летний Вячеслав Зинченко играл в составе днепровской футбольной команды.

Украинские правоохранители подозревают в убийстве общественного деятеля Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как сообщили собеседники СМИ, Зинченко - футболист, по состоянию на 2023 год играл в составе днепровской футбольной команды при местной детско-юношеской спортивной школе.

Издание отмечает, что профиль Зинченко есть на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. Там сообщается, что за свою непродолжительную карьеру он провел 25 официальных матчей и забил пять голов.

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Между тем OSINT-отдел Телевидения Торонто на основе открытых данных также идентифицировал лицо, которое прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион. Вячеслав Зинченко родился 3 апреля 2006 года. Проходил обучение в Днепровской гимназии №62. Также играл в футбольной команде МДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 в составе команды провел 3 матча.

"Мы также идентифицировали аккаунт подозреваемого Вячеслава Зинченко в телеграмме. Он подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там Вячеслав оставлял антисемитские и расистские комментарии. А в январе этого года упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism / White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион", - говорится в сообщении.

Задержание убийцы Ирины Фарион

В четверг, 25 июля, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Фарион. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

По данным следствия, подозреваемый готовился к убийству по меньшей мере два месяца. В свою очередь отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что у сына не было мотивов для убийства.

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