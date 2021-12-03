Факт получения обеих прививок будет необходимо подтвердить.

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил о необходимости сгенерировать сертификат о вакцинации для получения выплаты в размере 1 тысячи гривен.

Об этом шла речь в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

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"Очень скоро стартует программа президента о поддержке украинских предпринимателей. Только с "зеленым" сертификатом в приложении "Дия" вы сможете получить 1000 грн и потратить ее на услуги бизнеса, который больше всего пострадал во время пандемии", — подчеркнул министр.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, сделавшие две прививки от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривен. Выплаты будут происходить в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, получившей название "єПідтримка".

Программа стартует 19 декабря. 2 декабря Верховна Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на это.

Программа будет действовать до 18 декабря 2022 года. За это время воспользоваться тысячей гривен смогут все граждане Украины, получившие две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации (т.е. прививавшиеся с февраля 2021 года).

Деньги будут выплачиваться на бесплатные виртуальные карты в приложении "Дия". Их можно будет потратить на приобретение книг, абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты на поездки внутри страны. В программе примут участие более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок, их перечень пока неизвестен.

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Автор: Анастасия Печенюк