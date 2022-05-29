Пожилые люди остались в пустой деревне одни, вместе с ними только брошенные животные.

На Николаевщине в селе возле линии фронта живут пенсионеры, которые вынуждены спать в коридорах и подвале. В селе Шевченко остались только трое - супружеская пара и одна пожилая женщина.

Как они живут и почему не спасаются от рашистов, рассказали в новом сюжете ТСН.

Они остались одни на целой улице - чета пенсионеров живет среди руин. Им некуда ехать. Кроме этого, пожилым людям трудно эвакуироваться, ведь мужчина - инвалид без ноги. За их селом Шевченково в Николаевской области уже проходит линия фронта, где рашисты бьют из тяжелой артиллерии почти круглосуточно.

Супруги рассказывают, что они уже знают и понимают, когда надо прятаться. Ориентируются на собаку. Если пес прячется, то и хозяевам нужно быстро идти в подвал. Собаку ранило во время одного из обстрелов, теперь животное будто оповещает людей об опасности.

В самом конце улицы живет еще одна пенсионерка - 86-летняя Любовь Дмитриевна. Ей также некуда ехать, у нее нет родных. Женщина живет с собакой и котом. Она молится, чтобы снаряды не попали в ее и так полуразрушенный дом, и прячется от обстрелов в коридоре.

Из этой деревни ее выгоняли фашисты, когда она была еще маленькой. Теперь это делают рашисты. Женщина вспоминает, как бежала под огнем немцев:

"Когда бежали через деревню, так пуля пролетела, а я кричу: "Мама", а она: "Бегите". Я думаю, раз Бог дал мне тогда жизнь, я и эту войну должна пережить".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в результате утреннего обстрела Николаева один человек погиб, двое ранены.

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