Коронавирус останется с людьми навсегда, он способен менять свою форму, проявления и особенности.
Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита, пишет "Сегодня".
Он подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем.
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Единственным способом избежать тяжелого течения "ковида" врач назвал вакцинацию.
"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", - отметил эксперт.
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