Врач назвал единственный способ избежать тяжелого течения заболевания.

Коронавирус останется с людьми навсегда, он способен менять свою форму, проявления и особенности.

Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита, пишет "Сегодня".

Он подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем.

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Единственным способом избежать тяжелого течения "ковида" врач назвал вакцинацию.

"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", - отметил эксперт.

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Автор: Юрий Годован