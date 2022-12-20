Социальные пространства оснащены генераторами и старлинками, поэтому там можно согреться, подзарядить девайсы, а также поработать и выпить горячего чая.

Компания Филип Моррис в Украине совместно с агентством DTF организовали 5 социальных пространств с рабочими зонами в Киеве, Одессе и Львове.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Социальные пространства оснащены генераторами и старлинками, поэтому там можно согреться, подзарядить девайсы, а также поработать и выпить горячего чая. "Сферы света" будут работать до 30 декабря и способны одновременно принять около 100 человек каждая.

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"Мы работаем в крупной международной компании, имеющей офисы и магазины во многих городах Украины. Как и все украинцы мы ищем связь во время блэкаутов, сидим в укрытиях во время тревог и волнуемся, если не можем связаться с родными. Мы считаем, что состоявшиеся компании могут помочь пережить блэкаут вместе. Поэтому мы организовали автономные станции с электричеством, интернетом и теплом, чтобы все желающие могли согреться, поработать, выпить чаю и оставаться на связи со своими близкими", - отметил Дмитрий Зинченко, генеральный директор ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн".

По его словам, с первых дней запуска социальные пространства пользуются большой популярностью среди жителей городов и "выручают" в очень неожиданных ситуациях.

"Работники разных компаний во время блэкаута нередко делают у нас выездной офис. В Одессе, например, во время аварийного отключения в сферу переместились девушки из маникюрного салона неподалеку. А в Киеве наше пространство даже стало местом для проведения брачной церемонии", - добавил Зинченко.

"Сферы света" поделены на несколько зон, что позволит максимально комфортно чувствовать себя людям, которые пришли поработать и согреться и подзарядить телефоны.

Адреса социальных пространств:

Киев

1. Площадь Леси Украинки, 1 - Центральная избирательная комиссия

2. Контрактовая площадь (возле колеса обозрения)

Одесса

1. Суворовский район - Парк энтузиастов, Академика Заболотного 66/2

2. Киевский район - Сквер Луч, Левитана 95а

Львов

ул. Винниченко 24 - Пороховая башня.