Люди собрались у елки на Софийской площади, а также вблизи других новогодних локаций.

В ночь на 1 января Украина встретила 2022-й год. В эту ночь тысячи киевлян и гостей столицы собрались возле главной елки страны, чтобы под бой курантов загадать желание и открыть шампанское.

УНИАН собрал самые яркие фотографии.

Люди собрались у елки на Софийской площади, а также вблизи других новогодних локаций. В этом году главная елка страны имеет высоту 31 метр, она украшена 20 тысячами красных и золотых игрушек, а вокруг нее – 10-километровая гирлянда.

Читайте такжеГлавная елка Украины попала в ТОП-15 самых красивых в ЕвропеНесмотря на мороз, вокруг новогодней красавицы собралось несколько тысяч киевлян.

Вокруг елки обустроили самый большой в Европе рождественский вертеп. Кроме того, в новогоднюю ночь работал каток на 400 квадратных метров, детские аттракционы, различные фотозоны и ярмарка с фуд-кортом. Детей и взрослых развлекали аниматоры.

На период зимних праздников в КГГА запланировали 270 новогодне-рождественских мероприятий во всех районах столицы.

Ранее УНИАН рассказывал, как мир встретил Новый год. Одними из первых 2022-й встретили жители островов Лайн в Тихом океане, части Кирибати в Полинезии и других стран.

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