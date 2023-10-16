Ольга Черняк думала, что ее не отпустят, а просто расстреляют

Жительница Херсона Ольга Черняк провела 280 дней в российских застенках. Оккупанты пытали женщину, ее сына и мужа.

Российские военные ворвались в ее квартиру в августе 2022 года по наводке соседей. Всю семью привезли в СИЗО на улице Теплоэнергетиков, где незаконно удерживали и пытали украинцев.

Женщина вспоминает, что россияне пытали своих пленников током и жестоко избивали. При этом самое страшное, что ей пришлось пережить – пытки 19-летнего сына, чьи крики ее заставили слушать. Парня отпустили уже через 15 дней, а следом – ее мужа.

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Украинку же отпускать не собирались и требовали признаться, что она корректировщица ВСУ. В одним из дней в время пыток током у женщины произошел сердечный приступ – онемел левый бок, и она потеряла сознание.

"Меня спас мануальный терапевт, по имени Михаил из Геническа, тоже сидевший в этой тюрьме", – цитирует Ольгу издание "Радио Свобода".

По ее словам, никакой другой медицинской помощи не было.

Кроме того, она рассказала, один раз привезли женщину, которая работала в Нацполиции, у нее все тело было синее от побоев. Некоторые не выдерживали зверских пыток и умирали. Россияне просто выбрасывали тела на мусорку или же могли выстрелить в голову и выкинуть в Днепр.

Также из Херсона часть пленных перевезли в райотдел полиции в Голой Пристани, а затем в Новотроицкое, поэтому многих не могли найти. Ольге и еще одной женщине повезло, ведь доказать их причастность к ВСУ не смогли поэтому их отпустили.

"Сначала меня собирались освободить одну, но я сказала, что без другой женщины никуда не уйду. Тогда нас вывели вдвоем, надели мешки на головы и куда-то увезли. Через полчаса вывели и приказали считать до пятидесяти. Я в то время, честно говоря, ждала, что они просто выстрелят нам в спину. Пока не услышала, как хлопнула дверь, и машина уехала", – поделилась Черняк.

Похищение украинцев на оккупированных территориях - последние новости

По информации правозащитников, идентифицировано 1168 гражданских, которые стали заложниками российских окупантов. Большинство из них до сих пор находится в плену.

Кроме того, правоохранители разоблачили почти 60 коллаборантов, которые работают в созданном Москвой "Главном управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона.

Во время рейдов российские оккупанты вместе со своими приспешниками похищали людей прямо посреди улицы и отвозили их в российские застенки. В пыточной к людям применяли жестокие пытки, в том числе пытали током и в течение длительного времени оставляли без воды.

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