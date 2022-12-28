В частности, президент назвал компоненты работы, которую необходимо для этого осуществить.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Украина планирует обеспечить возвращение граждан, которые были вынуждены выехать из страны из-за российского вторжения.

Об этом он сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Так же, как мы должны восстановить территориальную целостность, должны восстановить и общественную целостность. Миллионы наших людей, которые стали переселенцами, нашли приют за рубежом, не должны стать беженцами", - отметил президент.

Он поблагодарил все страны, которые помогают украинцам.

"Но мы должны сохранить их как часть украинского общества. Должны обеспечить их возвращение. И это включает в себя различные компоненты работы", - подчеркнул Зеленский.

В частности, по его мнению, речь идет о: гарантировании безопасности и экономическом росте; восстановлении и дальнейшей интеграции Украины с Евросоюзом и другими ведущими субъектами свободного мира; защите прав человека, выравнивании социальных и личных свобод в Украине и в передовых странах пребывания украинских переселенцев; создании современной ветеранской политики.

"Также это создание в Украине современной системы реабилитации тех, кого война поставила в самое сложное положение. Чтобы в нашем обществе было именно это ощущение – что никто у нас не является лишним, - это задача... Что обо всех украинцах мы заботимся, что каждому и каждой мы можем помочь", - сказал глава государства.

По его словам, страна, которая "поддерживает всех своих, является страной, в которую хочется вернуться".

"Мы должны сделать так, что когда в мире будут видеть сине-желтый наш украинский флаг, то будут знать, что это и о свободе, и о людях, у которых есть крепкий дом и которым всегда помогут – что бы ни случилось с ними. Потому что мы все – украинцы. И этого достаточно", - подытожил Зеленский.

Украинские беженцы в Европе

Из-за полномасштабного вторжения России миллионы украинских граждан вынуждены были покинуть свои дома. Многие уехали за границу, в частности в страны Европы.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы.

Между тем, в странах Восточной Европы осенью готовились к новой волне беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, по этим причинам из Украины могут уехать еще 2-3 млн человек.

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