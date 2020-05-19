"Змейка для тетриса": в соцсетях показали фото новых очередей на транспорт в Киеве

Полноценную работу наземный транспорт столицы может возобновить уже на этой неделе.

В спальных районах Киева снова образовались внушительные очереди на остановках общественного транспорта.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В частности, второй день подряд от нехватки транспорта страдают жители столичной Троещины.

"На первый взгляд может показаться, что это знаменитая игра "змейка" для тетриса, но нет. Это жители Троещины пытаются доехать до работы", - написал местный житель.

В комментариях к публикации другой киевлянин показал, как обстоят дела на остановках Оболонского района.

"На Оболони то же самое, фото сегодня в 8:00", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее утро в Киеве, как и многие предыдущие, началось с масштабных пробок на дорогах. Предполагается, что работа наземного транспорта в столице будет возобновлена 22 мая, а метро - с 25 числа.