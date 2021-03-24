Если ситуация с коронавирусом не улучшится, власти должны будут остановить общественный транспорт в столице.

Общественный транспорт в Киеве могут полностью остановить, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Об этом в Facebook сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Общественный транспорт во время карантина работает только для тех пассажиров, которые добираются на работу или по неотложным делам... Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственность тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами", - отметил мэр.

По его словам, остановка транспорта в столице возможна.

"Если ситуация не улучшится, и городские власти, и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице", - сообщил Кличко

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Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров

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Автор: Екатерина Лиманская