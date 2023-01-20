Деньги никто не спрятал и не присвоил, рассказал мэр.

На месте трагедии в Днепре в развалинах дома нашли очень большую сумму денег.

"И об удивительном. На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта, упаковка не разглашаются (хотя, естественно, мне, например, все подробности известны)", - написал в Telegram мэр города Борис Филатов.

Городской голова добавил, что все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию: "Если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены".

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"Этот народ победить нельзя", - отметил Филатов.

Трагедия в Днепре 14 января - что сообщалось

Как писал УНИАН, 14 января российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре.

Число погибших в результате удара РФ достигло 46.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, тела людей, считающихся пропавшими без вести, могут не найти.

Сообщалось, что Россия могла целиться в Приднепровскую ТЭС, но промазала. Ракеты Х-22 крайне неточные