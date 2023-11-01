В течение 2022-23 годов "СВІТ АГРО" на постоянной основе передает специализированные препараты "Бравекто", "Скалибор", "Позатекс" на миллионы гривен.

С началом полномасштабной войны украинский поставщик кормовых добавок и ветеринарных препаратов Торгово-промышленная группа компаний "СВІТ АГРО" и ее акционеры начали масштабный проект по обеспечению служебных собак украинских правоохранительных органов и военных формирований специализированными препаратами для противопаразитарной обработки.

"В течение 2022-23 годов "СВІТ АГРО" на постоянной основе передает Национальной Гвардии Украины , Государственной пограничной службе Украины , Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны), общественной организации "Хвастата банда", специализированные препараты "Бравекто", "Скалибор", "Позатекс" на миллионы гривен" - сообщает компания в своем пресс-релизе.

Также Группа компаний сообщила о направлении более 40 миллионов гривен на закупку автомобилей, тепловизоров, дронов, зарядных станций, средств личной защиты, бронежилетов, новейших систем борьбы с БПЛА и других необходимых вещей для сил обороны Украины.

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"Для нужд военных, Группа компаний закупила автомобили Renault Duster, портативные зарядные станции Eco Flow Delta, более 1000 бронежилетов и комплектов персональной защиты, продукты питания и прочее" – указано в пресс-релизе компании.

Торгово-промышленная группа компаний "СВІТ АГРО" является признанным лидером в Украине по поставке аминокислот, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, вакцин, подкислителей, премиксов и других продуктов на отечественный и мировые рынки.