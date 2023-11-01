С началом полномасштабной войны украинский поставщик кормовых добавок и ветеринарных препаратов Торгово-промышленная группа компаний "СВІТ АГРО" и ее акционеры начали масштабный проект по обеспечению служебных собак украинских правоохранительных органов и военных формирований специализированными препаратами для противопаразитарной обработки.
"В течение 2022-23 годов "СВІТ АГРО" на постоянной основе передает Национальной Гвардии Украины, Государственной пограничной службе Украины, Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны), общественной организации "Хвастата банда", специализированные препараты "Бравекто", "Скалибор", "Позатекс" на миллионы гривен" - сообщает компания в своем пресс-релизе.
Также Группа компаний сообщила о направлении более 40 миллионов гривен на закупку автомобилей, тепловизоров, дронов, зарядных станций, средств личной защиты, бронежилетов, новейших систем борьбы с БПЛА и других необходимых вещей для сил обороны Украины.
"Для нужд военных, Группа компаний закупила автомобили Renault Duster, портативные зарядные станции Eco Flow Delta, более 1000 бронежилетов и комплектов персональной защиты, продукты питания и прочее" – указано в пресс-релизе компании.
Торгово-промышленная группа компаний "СВІТ АГРО" является признанным лидером в Украине по поставке аминокислот, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, вакцин, подкислителей, премиксов и других продуктов на отечественный и мировые рынки.